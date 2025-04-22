اعتبر وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة «ليس حربا»؛ وإنما عملية عسكرية تهدف إلى الضغط من أجل استعادة المحتجزين.

وقال خلال تصريحات لـ «القناة 14 العبرية»، ليلة الإثنين، «بعد اتفاق الهدنة قلت سنعود للقتال بطريقة مختلفة تماما لاتخاذ القرار، والفوز، وتدمير حماس، واحتلال قطاع غزة، وفرض الحكم العسكري هناك، وانتزاع الأراضي منهم، وأي شخص يتلاعب بنا سيتم القضاء عليه».

واستدرك «للأسف، هذا ليس ما يحدث.. أعتقد أن الوقت قد حان لمهاجمة غزة، وإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مبرر لوجود هذه الحكومة»، مشيرا إلى أن «ما يجري حاليا ليس حربا، بل عملية عسكرية جيدة تهدف إلى الضغط من أجل عودة المختطفين».

وعلق على تصريحه السابق بأن إطلاق سراح الرهائن «ليس الهدف الأكثر أهمية»، قائلا إنه «هدف مهم للغاية.. إنها محاولة لإسكات الرأي الأكثر صوابا وعدالة، فالدولة التي تريد الحياة لا تستسلم لإرضاء منظمة إرهابية»، في إشارة حركة المقاومة حماس على حد زعمه.