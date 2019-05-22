وزير الخارجية الكويتي: المنطقة ملتهبة والتداعيات خطيرة تستوجب التعامل بحذر

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم الثلاثاء، نعيش في منطقة ملتهبة ومشهد سياسي قاتم.

وتابع: "في جانب من منطقتنا يؤلمنا تدهور أوضاع أشقاء لنا وخلاف استمر طويلا عكر صفو سمائنا، وفي جانب آخر من ذلك المشهد نعيش تصعيدا لأوضاعنا ينبئ عن تداعيات خطيرة تستوجب منا التعامل بكل الحيطة والحذر والدفع بالجهود الهادفة إلى النأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام".

جاء ذلك خلال كلمة الخالد أثناء زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مبنى وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وقال أمير الكويت خلال زيارته، إن الظروف الحالية بالغة الدقة والخطورة وأن وتيرة التصعيد متسارعة في" منطقتنا والتي نرجو معها أن يعود الهدوء وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا".

يشار إلى أن التوتر تصاعد بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني ، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد ، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.