نشطاء يخططون مجددا لتنظيم مظاهرات ضد قيود كورونا في ألمانيا غدا

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وضع نشطاء ألمان خططا لتنظيم مظاهرات غدا السبت، في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على التدابير الاحترازية وقيود التباعد الاجتماعي التي وضعتها السلطات الألمانية على خلفية جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تقام هذه المظاهرات في مدن كثيرة منها شتوتجارت وبرلين وكولونيا وميونخ وفرانكفورت وهانوفر.

وتتوقع شرطة شتوتجارت جنوب غربي ألمانيا أن تكون مظاهرات الغد أقل عددا من التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي.

كان السبت الماضي شهد تظاهر حوالي 5000 شخص في شوارع مدينة شتوتجارت ضد التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات.

وفي كولونيا شمال غربي البلاد قام 500 شخص بعمل سلسلة بشرية فوق جسر دويتسر.

وقالت السلطات في ميونخ التي تشهد أكبر تظاهرة غدا، إنه لن يسمح لأكثر من 1000 شخص بالمشاركة في المظاهرة التي تقام غدا هناك.

وستنظم في ولاية بافاريا إجمالا ستون مسيرة غدا السبت.

كان آلاف الألمان تظاهروا نهاية الأسبوع الماضي في جميع أنحاء البلاد ضد التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات على خلفية تفشي جائحة كورونا، محتجين على تدخل السلطات للحد من حقوقهم الأساسية.

إلا أن هناك مظاهرات احتجاجية مضادة للأولى نظمت أيضا ضد أصحاب نظرية المؤامرة وضد "التحريض اليميني".

وتقول سلطات الأمن إن المتطرفين اليمينيين يحاولون في أماكن عديدة استغلال الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية لهم.