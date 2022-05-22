



توفي طفل وأصيب آخر نتيجة نشوب حريق في مشفى المهايني بالمدينة السورية دمشق، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الأحد.



وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان مساء الأحد، أنه حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم، أخبر قسم شرطة الميدان في دمشق، بنشوب حريق ضمن غرفة مخصصة لحواضن الأطفال في مشفى المهايني.



ولفت البيان إلى أنه «على الفور توجهت دوريات من القسم وفوج إطفاء دمشق، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن وفاة طفل حديث الولادة وإصابة طفل آخر».



ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي في إحدى الحاضنات، موضحة أنه تم تنظيف غرفة الحواضن، ونقل الحاضنة المحروقة للصيانة، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.