كريستو على مقاعد بدلاء تونس لمواجهة إنجلترا بمونديال الشباب

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كشف منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس للشباب، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة إنجلترا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين على ملعب سيوداد دي لا بلاتا، في إطار منافسات بطولة العالم للشباب.

ويجلس محمد الضاوي «كريستو» مهاجم النادي الأهلي، على مقاعد بدلاء المنتخب التونسي في مواجهة اليوم.

وجاء تشكيل تونس لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: إدريس العرفاوي

الدفاع: زين الدين ساسي، كريم عابد، رائد بو شنيبة، علي سعودي

خط الوسط: غيب وهابي، سامي شوشان، محمد وائل دربالي

الهجوم: بشير يعقوب، شيم الجبالي، جبريل عثمان