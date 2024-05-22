ترحيب عربي بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت عدة دول عربية، بقرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدول فلسطين، إذ وصفت السعودية القرار بأنه "إيجابي" بينما اعتبر مجلس التعاون الخليجي الخطوة "محورية واستراتيجية"، وقالت مصر إن الخطوة "مقدرة" وتدعم الجهود الدولية نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

ورحب مجلس التعاون الخليجي والسعودية ومصر، الأربعاء، بقرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدول فلسطين، وبدء سريان القرار اعتبارا من 28 مايو الجاري.

جاء ذلك في بيانات منفصلة متلاحقة صدرت عن المجلس ووزارتي الخارجية في مصر والسعودية.

ونقل بيان "التعاون الخليجي" عن أمينه العام جاسم محمد البديوي قوله إن قرار الدول الثلاث بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف أن القرار يعد أيضا "دافعا قويا لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، ما سيساهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".

ودعا البيان المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته للقيام بدورهم في "دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولتهم".

وجدد البديوي، وفق البيان، تأكيده على "الموقف الثابت والراسخ" لمجلس التعاون الخليجي في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية (أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في قمة بيروت عام 2002).

قرار إيجابي

من جهتها، وصفت الخارجية السعودية قرار الدول الأوروبية الثلاث بأنه "إيجابي تجاه دولة فلسطين الشقيقة".

وقالت في بيانها: "تثمن المملكة هذا القرار الصادر عن الدول الصديقة، والذي يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ودعت السعودية بقية الدول لاسيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى "المسارعة" في اتخاذ القرار ذاته، للمساهمة في إيجاد "مسار موثوق به ولا رجعة فيه يحقق سلاما عادلا ودائما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني"، وفق البيان ذاته.

خطوة مقدرة

ومن جهتها، رحبت مصر في بيان لوزارة خارجيتها بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقالت إن القرار "خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي السياق، دعت القاهرة الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى "المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاء لقيم العدل والإنصاف، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عاني من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود".

وجددت مصر مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بـ"ضرورة التدخل الفوري" للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.

ترحيب أردني

رحّب الأردن، الأربعاء، باعتراف كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، فيما وصف اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى أنه "استفزازي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، بالعاصمة عمان.