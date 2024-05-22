بودابست تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، أن مدينة أن بودابست المجرية ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2026.

وقررت اللجنة التنفيذية ليويفا خلال اجتماع في دبلن قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام في وقت لاحق من اليوم وتجمع بين باير ليفركوزن وأتالانتا، تعليق قرار إقامة نهائي 2027 حتى سبتمبر المقبل، وذلك حتى يقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معلومات حول خطط تجديد استاد سان سيرو في ميلانو

كما أعلن أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف نهائي بطولة الدوري الأوروبي في 2027.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مدينة ألمانية الحدث، بعد هامبورج في 2010 وكولن في 2020.

في الوقت نفسه، تستضيف مدينة لايبزيج نهائي بطولة دوري المؤتمر في 2026.

بالإضافة إلى ذلك، منح يويفا مدينة إسطنبول التركية حق استضاف نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2026 ودوري المؤتمر الأوروبي في 2027.