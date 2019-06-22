«الاتحاد الإماراتية» تعلق رحلاتها الجوية فوق مضيق هرمز وخليج عمان

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم السبت، تعليق العمليات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان، مشيرة إلى أنها ستسير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان للشركة، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، موضحا أن هذه التغييرات في المسار الجوي ستؤدي إلى تأخر بعض الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي نظرا للازدحام المتزايد في المجال الجوي المتوفر كما ستزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات، مشيرا إلى أن الشركة ستستمر في التشاور مع السلطات المعنية والقيام بتقييم المخاطر لضمان عدم المخاطرة بمعايير السلامة.

وأكدت "الاتحاد" للطيران أنها ستعلن عن آخر المستجدات حول الرحلات المتأثرة على موقعها الإلكتروني.

وكانت شركة طيران الإمارات قد أعلنت، بالأمس، عن تغيير مسارات تحليق طائراتها "لتفادي منطقة أي مخاطر محتملة"، بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق هرمز مؤخرا.