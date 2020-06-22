ترامب: التصويت بالبريد يؤدي إلى انتخابات «مزورة»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن توسيع عملية التصويت البريدي سيجعل الانتخابات المقبلة هذا العام "مزورة"، وزعم أيضا أن الدول الأجنبية ستطبع بطاقات الاقتراع للعبث بالنتيجة.

ولا يوجد دليل واضح على أن التصويت عن طريق البريد يؤدي إلى التزوير، ولم يتم دعم الادعاء بشأن مثل هذا التدخل الأجنبي بأي دليل.

ويدفع الرئيس ترامب بقوة لمنع توسيع نطاق التصويت البريدي في جميع أنحاء الولايات الأمريكية.

وكانت الحركة تنمو، كجزء من محاولة لتسهيل عملية التصويت، لكنها اكتسبت زخما وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تجمع الناس في مراكز الاقتراع.

وقال ترامب، في ثاني تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حول هذا الموضوع اليوم الاثنين: "بسبب الاقتراع عن طريق البريد، ستكون انتخابات عام 2020 أكثر الانتخابات تزويرًا في تاريخ دولتنا - ما لم يتم إنهاء هذا الغباء".

وقال ترامب في تغريدته الاولى على "تويتر": "انتخابات عام 2020 المزورة: سيتم طباعة الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد من قبل دول أجنبية، وغيرها. ستكون فضيحة عصرنا!".

وفي مايو الماضي، أشار موقع تويتر إلى تغريدات ترامب المماثلة على أنها تحتوي على معلومات مضللة.