محافظ القليوبية يتفقد أعمال القافلة الطبيه للكشف وصرف الادوية لأصحاب الأمراض المزمنة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار (100 مليون صحة) لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية.

حيث تفقد المحافظ القافلة الاولي بالمركز الطبي العام بمدينة بنها والوحدة الصحية بمشتهر بمركز طوخ وتابع عمليه الكشف الطبي والتشخيص واستقبال المرضى واطمئن المحافظ علي توافر الأدوية بشكل كافي ووجود طاقم طبي متكامل كما تفقد المحافظ ايضا اعمال تقديم باقي الخدمة الصحية بالمركز الطبي والوحدة الصحية حيث تفقد غرفة تطعيمات الاطفال وعيادة الأسنان.

وناشد المحافظ المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من تلك الوحدات لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمة مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين أيَضا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين حيث سيتم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة).

من جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة أن الهدف من القوافل المتنقلة دعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة وحثهم على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية التي تم تخصيصها للمحافظة مشيرا الى ان إجمالي ما قام بصرف العلاج على نفقة الدولة خلال اليومين الماضين بلغ 500 مواطن ومواطنة.