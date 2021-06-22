الكويت تسجل 7 وفيات و 1935 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين تسجيل 1935 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 340 ألفا و 967، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1877.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 227 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1408 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 321 ألفا و 293 حالة.