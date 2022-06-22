قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري إن الأسابيع الماضية شهدت انحسارًا فى عدد وفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًا وإقليميًا.. مضيفا: أنه في الوقت الذي نجد هذه المؤشرات المشجعة ولكن نجد بعض الدول قلصت الاختبارات.

ولفت المنظري إلى أن الفيروس سيتطور حيث أن الجائحة لم تنته بعد وحث البلدان على مواصلة الجهود وسائر الجهود التي تحمي من المرض، مؤكدًا أن اللقاحات الحالية تحمي من جميع تحورات كورونا، ومن متحور (أوميكرون) بعد الحصول على جرعة معززة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عُقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول مستجدات وضع فيروس كورونا و"جدري القردة" والاستجابة لهما في إقليم شرق المتوسط.

وبالنسبة لجدري القرود، قال المنظري إنه أكثر من 2100 حالة أصيبوا بفيروس "جدري القردة" فى 42 دولة، وما زال الفيروس متوسط الخطورة عالميًا وإقيلميًا.

وتابع: أن المنظمة ستعقد اجتماعًا غدا لمناقشة جدري "القردة"، وهل تمثل طارئة صحية عامة من عدمه.. مؤكدًا أنه تم اكتشاف ثلاث حالات في الإمارات والمغرب ولبنان.