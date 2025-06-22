وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإيراني في إسطنبول

•الوزير هاكان فيدان التقى أيضا نظيريه التونسي والعراقي على هامش الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول.

وذكرت وزارة الخارجية التركي في منشور على منصة "إكس"، الأحد، أن فيدان التقى بنظيره الإيراني، على هامش الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وفي منشورين آخرين، أفادت أن الوزير فيدان التقى أيضا بنظيريه التونسي محمد علي النفطي والعراقي فؤاد حسين، في لقاءين منفصلين، على هامش الاجتماع الوزاري.