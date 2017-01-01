قفزت أسعار الذهب في مصر، بنسبة 2%، بواقع 17 جنيها، ليصل جرام الذهب عيار 21 نحو 825 جنيها اليوم الأحد، مقابل 808 جنيها أمس، بحسب تصريحات ايهاب واصف، نائب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

كان الذهب قد زاد أمس لأعلى مستوى في تاريخ سوق الصاغة المصري، حيث وصل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 808 جنيه، بسبب تخطي سعر الأوقية العالمية حاجز الـ1815 دولار.

وبحسب واصف، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 707 جنيها مقابل 692 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 942 جنيها، مقابل 923 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب بنحو 136 جنيها ليصل إلى 6600 جنيه.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محلياً مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار الذي يؤدي إلى تغير سعر الذهب المحلي، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.