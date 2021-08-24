 نونو ألميدا يعلن تشكيل فاركو لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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نونو ألميدا يعلن تشكيل فاركو لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

محمد جلال
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 8:39 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 8:39 م

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة مساء.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : جيفرسون اينكادا - عبد الله بكرى - رامي صبري  - احمد عبد العزيز "مودي" - عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

الهجوم : شكري نجيب - أحمد شريف.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد سعيد "شيكا" - احمد صغيري - وليد علي - بلال جمال - على بهيج - مروان مجدي - محمود عماد - محمود جهاد - احمد عوض.


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