خفض أسعار الفائدة الأولية في الصين

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين في ظل سعي السلطات الصينية إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 35ر3% مقابل 45ر3% قبل الخفض.

كما تم خفض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 10 نقاط أساس إلى 85ر3% مقابل 95ر3%فبل الخفض.

يذكر أن الخفض السابق لأسعار الفائدة كان في فبراير الماضي عندما خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95ر3%، وكان أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

وقال بنك الشعب إن الأسعار الجديدة يبدأ العمل بها اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم خفض البنك المركزي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام من 8ر1% إلى 7ر1%، في حين ضخ سيولة جديدة بقيمة 2ر58 مليار يوان (16ر8 مليار دولار) وفقا لآلية إعادة الشراء العكسي بسعر الفائدة الجديد.