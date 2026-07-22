محمد عبدالسلام إدريس لـ«الشروق»: الوصول إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي انتصار حقيقي وتتويج

أعرب الكاتب محمد عبد السلام إدريس، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، عن سعادته الكبيرة بوصول روايته «أنثى ذبابة الخيل» إلى القائمة الطويلة ثم القائمة القصيرة للدورة السادسة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، مؤكدًا أن ما يضاعف من قيمة هذه اللحظة هو اقتران الجائزة باسم الكاتب الراحل خيري شلبي، الذي يعده كاتبه الأثير.

وقال إدريس إنه لم يصدق في البداية خبر وصول روايته إلى القائمة الطويلة عندما أبلغه به أحد أصدقائه، ثم تجددت الفرحة مع إعلان القائمة القصيرة، لافتًا إلى أن من الطريف أيضًا أن تتصدر روايته القائمتين بفضل الترتيب الأبجدي.

وأضاف أنه تقدم بالمخطوط في اليوم الأخير قبل إغلاق باب التقديم، بعدما سيطر عليه تردد كبير بسبب الطبيعة التجريبية للرواية، وما تتسم به من بنية مركبة على عدة مستويات، إلى جانب حساسية الموضوع الذي تتناوله، وهو ما دفعه إلى إجراء تعديلات متكررة سعيًا لتحقيق توازن يحافظ على الطموح الفني للنص، ويضمن في الوقت نفسه سهولة وصوله إلى القارئ.

وأكد أن هذا الترشيح منحه دفعة معنوية للعودة إلى الكتابة بجرأة أكبر بعد سنوات من التوقف، مشيرًا إلى أن الفوز سيكون محل تقدير كبير، لكن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة، وتحت مظلة اسم استثنائي مثل خيري شلبي، يمثل بالنسبة إليه انتصارًا حقيقيًا وتتويجًا في حد ذاته.

وجاء إعلان القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2026، التي ينظمها مجلس أمناء الجائزة بالشراكة مع دار الشروق، متضمنًا خمس روايات، هي: «أنثى ذبابة الخيل» لمحمد عبد السلام إدريس، و«سبع محاولات للطيران» لمروة مجدي، و«سيرة 14 أم الغلام» لشيماء جلهوم، و«القتل بدوام كامل» لمحمد العبادي، و«يد الخالق وعصا الشيخ» لبهاء نجيب بغدادي.

جدير بالذكر أنه من المقرر إعلان العمل الفائز بالجائزة في 9 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الروائي خيري شلبي، على أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز. وتأتي الجائزة، التي أطلقتها إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938-2011)، بهدف تقديم أصوات روائية مصرية جديدة، وإتاحة الفرصة للكتّاب الذين لم يسبق لهم نشر عمل روائي لإصدار روايتهم الأولى.