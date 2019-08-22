المالكي يطالب رئيس الحكومة بالتحقيق في قضية قصف مخازن أسلحة الحشد العراقي

دعا رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، الحكومة إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية الدفاعية لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة وأمن وسماء العراق.

وطالب المالكي، في بيان صحفي اليوم، بـ"الإسراع في التحقيقات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها".

وقال إن إعلان الحكومة عن الجهات التي تقف خلف هذه التفجيرات سيساعد في إلزام جميع القوى الشعبية والسياسية المشاركة في العملية السياسية بتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة والقوات الأمنية في الدفاع عن سيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي.

ولم تعلن الحكومة العراقية رسميا نتائج التحقيق في قضية تدمير مستودعات للأسلحة وقعت الشهر الجاري في بغداد وقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قرر حصر إعطاء الموافقات لتحليق الطائرات الأجنبية في سماء العراق بيده فقط.

وكانأ ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق قد هدد أمس الأربعاء بأن قوات الحشد ستعتبر أي طيران أجنبي يحلق فوق مقرات الحشد دون علم الحكومة بأنه طيران معاد.

وقال المهندس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد انتظرنا طوال هذه المدة لحين اكمال جميع تحقيقاتنا بدقة حول موضوع (قصف المستودعات العسكرية)، وقد أبلغنا قيادة العمليات المشتركة أننا سنعتبر أي طيران أجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم الحكومة طيرانا معاديا وسنتعامل معه وفق اساليب الردع".

وأضاف أن "المسؤول الأول عما يحدث القوات الأمريكية، وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم، فليس لدينا خيار سوى الدفاع عن النفس وحماية مقراتنا وأسلحتنا".

وأكد: "لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة أن الأمريكيين قاموا خلال هذا العام بإدخال 4 طائرات مسيرة إسرائيلية عن طريق أذربيجان لتعمل ضمن أسطول القوات الأمريكية لتنفيذ طلعات جوية ضد مقرات عسكرية عراقية".

وقال المهندس إن "ما يجري الآن من استهداف لمقرات الحشد الشعبي أمر مكشوف لسيطرة الجيش الأمريكي على الأجواء العراقية عن طريق استغلال رخصة الاستطلاع واستخدام الأجواء المحلية لأغراض مدنية وعسكرية والتشويش على الطيران العراقي".