الفلبّين تسجل 16 ألفا و44 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل 16 ألفا و44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، 215 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 31 ألفا و810 حالات وفاة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الوباء - حسبما ذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية - إلى مليون و839 ألفا و635 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى 13 ألفا و952 شخصا أمس؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و681 ألفا و925 شخصا.