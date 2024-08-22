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نجم ريال مدريد السابق يعود للدوري الإسباني

محمود عيسى
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 2:43 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 2:46 م

اقترب الكولومبي جيميس رودريجيز، نجم ريال مدريد السابق، من العودة مرة أخرى للعب في الدوري الإسباني.

صحيفة (ماركا) الإسبانية أشارت اليوم الخميس في تقرير لها أن نجم الريال السابق يتواجد حاليًا في مدريد للتفاوض حول انتقاله لصفوف فريق رايو فايكانو.

وأوضحت الصحيفة أن الساعات القادمة قد تشهد إعلان النادي الإسباني إتمام انتقال رودريجيز لصفوفه في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن جيميس رودريجيز كان قد انتقل لصفوف ريال مدريد موسم 2014-2015 قادما من صفوف فريق موناكو الفرنسي.

وارتدى رودريجيز خلال مسيرته قميص أندية بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونخ وإيفرتون والريان القطري وأولمبياكوس اليوناني وأخيرًا بصفوف فريق ساو باولو.


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