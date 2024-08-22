وزير الاقتصاد الألماني غير راضٍ عن نتائج مفاوضات ميزانية 2025

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن عدم رضاه عن نتائج مفاوضات الميزانية العامة لعام 2025.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "ربما يكون إقرار ميزانية بفجوة تمويلية تبلغ 2%؛ أي حوالي تسعة مليارات يورو أمرا عاديا"، مضيفا في المقابل أن الفجوة الحالية البالغة 12 مليار يورو "غير عادية إلى حد ما"، مشيرا إلى أنه نظرا لوجود عدد كبير للغاية من التحديدات المسبقة، "لم يكن من الممكن الحد من هذه الفجوة".

في المقابل أعرب هابيك، المنتمي لحزب الخضر، عن توقعه أن تتقلص الفجوة في نهاية العملية البرلمانية وأن يتم الموافقة على موازنة متوافقة مع الدستور.

ومن ناحية أخرى، انتقد هابيك نشر أجزاء من التقارير الخاصة بمشروع الموازنة خلال العطلة الصيفية. وعلى الرغم من أنه لم يذكر وزير المالية كريستيان ليندر بالاسم، قال هابيك: "مثل هذا النهج يؤدي دائما إلى فقدان ماء الوجه أو الاضطرار إلى التراجع عن تفسيرات".



