الجزائر تؤكد تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق

أكدت الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الخلافات بين الأشقاء في ليبيا.

جاء ذلك خلال رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي، ونقلها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة له، خلال استقباله على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم، أن لقاء لعمامرة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي كان فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للوتيرة الإيجابية التي تطبع هذه العلاقات والتشاور والتنسيق المستمر حول مختلف الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحمل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، الوزير لعمامرة نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد لما تبذل الجزائر من جهود موصولة لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا.