القوى العاملة تناقش مشروع ربط العاملين المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية

• سعفان: التطبيق سيسمح بتقديم خدمات قنصلية وعمالية للمصريين بالخارج

ناقش وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع إحدى شركات الخدمات المعلومات والتقنية، مشروع ربط العاملين المصريين بالخارج مع المكاتب العمالية، وذلك بإعداد بوابة لخدمة المصريين بالخارج، مع إتاحتها للاستخدام من خلال التليفون المحمول.

وقال إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجاليات المصرية العاملة بالخارج، والتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية، لإنشاء وتطوير وتشغيل تطبيق ذكي على هاتف المحمول لوزارة القوى العاملة معتمدا على قيمة مضافة لربط أبناء الوطن في الخارج من خلال التطبيق وتجعل استخدامه من ضمن الأولويات في الحياة اليومية.

وأضاف سعفان أن التطبيق سيسمح بتقديم خدمات قنصلية، وعمالية، ومصر الرقمية، عن طريق ربط التطبيق ببعض الخدمات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج مصر، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بتعزيز التواصل مع أبنائها في الخارج.

وأكد أن المشروع سيعمل على تسهيل العديد من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وسيسهم في إعداد قاعدة بيانات موثقة عن العاملين بالخارج، خاصة وأن الدولة المصرية حاليا بجميع مؤسساتها تسعى إلي التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات.

ونوه بأهمية الإسراع في التنسيق مع وزارة الخارجية لوضع الضوابط الخاصة بالخدمات المقدمة من جانبها، تمهيدا لتوقيع بروتوكول التعاون وإطلاق المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستعرضت الشركة مضمون التطبيق المقترح، حيث سيضم الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية بالخارج والخدمات التي تقدمها مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، مثل الشكاوى العمالية، وتحصيل مستحقات المصريين بالخارج، والخدمات الخاصة بعقود العمل، فضلا عن خدمات قيد المواطنين، وإصدار الشهادات، واستخراج جواز السفر، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى إمكانية سداد المواطن لكل فواتيره من خلال التطبيق.