محافظ قنا يستقبل السفير الهولندي لبحث أنشطة مشروع تعزيز المرونة المناخية

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، هان مورتز سفير دولة هولندا، وبرافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بمصر، والوفد المرافق لهما، في إطار الزيارة الميدانية التي يجريها أعضاء السفارة الهولندية بمحافظتيَ قنا والأقصر؛ لمتابعة مشروع تعزيز المرونة المناخية بالمحافظتين، أحد مشروعات برنامج الأغذية العالمي التي يمولها الجانب الهولندي بالتعاون مع وزارة الزراعة.

حضر اللقاء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وفاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وأشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علي حزين رئيس مجلس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.