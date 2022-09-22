الصين تهدد باتخاذ إجراء ضد الإعفاءات الضريبية التمييزية للسيارات الكهربائية بأمريكا

شاركت الصين في انتقاد القانون الأمريكي الجديد الذي ينص على منح إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية، مهددة باتخاذ إجراءات غير محددة إذا لزم الأمر، لحماية مصالحها من قانون تقول إنه "تمييزي".



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة التجارة، شو جويتينج، قولها في بيان صدر اليوم الخميس، إن البند الوارد في "قانون خفض التضخم" الذي يستبعد منح إعفاءات ضريبية للمركبات التي تم تجميعها في الخارج، "يميز ضد السلع المستوردة المماثلة، ويشتبه في أنه يخرق مبادئ منظمة التجارة العالمية".



وأضافت جويتينج: "ستواصل الصين تقدير وتقييم تنفيذ القانون، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها القانونية عند الضرورة".



ولم تذكر المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية مزيدا من التفاصيل.