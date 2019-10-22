نقل الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر إلى المستشفى بعد إصابته بكسر في الحوض

أعلن "مركز كارتر" ، اليوم الثلاثاء نقل الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر إلى المستشفى بعد إصابته بكسر بسيط في "الحوض " إثر سقوطه مساء أمس الإثنين.

ونقلت قناة "يورونيوز" عن المركز قوله، إن الرئيس الأسبق سقط في منزله في "بلينز " بولاية جورجيا، ونُقل إلى مركز "فيبي سامتر " الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض ، مشيرا إلى أن معنوياته مرتفعة ، ويتطلع للتعافي في المنزل.

ويعد هذا ثاني سقوط لكارتر " 95 عامًا " خلال شهر أكتوبر الجاري - وهو أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة-

يشار إلى أنه تعرض لكسر في عظمة الفخذ في مايو الماضي بعد سقوطه بمنزله.

جدير بالذكر أن كارتر - الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي - تولى الرئاسة خلال الفترة من عام 1977 إلى عام 1981.