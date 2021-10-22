مقتل 3 من رجال الشرطة الباكستانيين في اشتباكات مع محتجين على ازدراء الأديان

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لقي ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة الباكستانيين حتفهم في اشتباكات مع متظاهرين إسلامويين كانوا يطالبون بطرد السفير الفرنسي.

وقال مظهر حسين المتحدث باسم الشرطة إن المتظاهرين من حزب "حركة - لبيك باكستان" اليميني المتطرف، الذي يدعم قوانين ازدراء الأديان والتجديف المثيرة للجدل في البلاد، نظموا مسيرات إلى العاصمة إسلام أباد من مدينة لاهور بشرقى أفغانستان.

وذكر حسين أنه تم استهداف رجال الشرطة بالقنابل الحارقة والحجارة كما تعرضوا للضرب بالعصى عندما اقتربوا من المتظاهرين في أحد ميادين المدينة.

وقال رانا عارف المتحدث باسم الشرطة في لاهور إن تسعة من رجال الشرطة على الأقل أصيبوا خلال اشتباكات استمرت لعدة ساعات.

وشارك أعضاء من حركة لبيك باكستان بمقاطع فيديو مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قيام الشرطة بقصف المسيرة وإصابة بعض المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الحركة رضا سالفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين مما أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصًا. ولم يتسن التحقق من ادعائه من مصادر مستقلة .

ونظمت حركة لبيك باكستان سلسلة من الاحتجاجات المميتة للمطالبة بطرد السفير الفرنسي لدى باكستان بسبب نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في فرنسا العام الماضي.

ورفضت الحكومة طرد السفير، وبدلاً من ذلك حظرت حزب لبيك باكستان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد في أبريل، في خطوة وضعت الحزب فى قائمة واحدة مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان الباكستانية المحظورتين.