تباين في عدد إصابات ووفيات كورونا اليومية بالدول العربية

تباينت أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد اليومية بالدول العربية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 739 ألفا و18 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2126، كذلك تسجيل 140 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 732 ألفا و873 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الامراض 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 352 ألفا و192 إصابة، وتسجيل 1309 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 284 ألفا و983 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و962 حالة، وذلك بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة .

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالإضافة إلي 7 حالات وفاة و933 حالة تعافي لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 96.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 548 ألفا و111 إصابة، بالإضافة إلي تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلي 8773، كما تم تسجيل 54 حالة تعافى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 537 ألفا و149 حالة.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1882 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلي تسجيل 39 حالة وفاة و2656 حالة شفاء جديدة.

وفى الأردن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 847 ألفا و506 حالة، بالإضافة إلي تسجيل 15 حالة وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 10918، كما تم تسجيل 888 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 820 ألفا و26 حالة.

وفي تونس، أفادت وزارة الصحة في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و132 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 233 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 181 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 684 ألفا و968 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا في القطاعين العام والخاص جراء الإصابة بالفيروس 484 شخصا.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها مساء الخميس انها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية سبعة وثلاثين اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء الف وستمائة واربعة وثلاثون فحصا وانها سجلت تعافي 21 مصابا واحد وأن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 36 ألفا و759 من المصابين منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.. ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد 36820

ووصل اجمالي حالات الشفاء الى 35586 .. فيما وصل اجمالي الوفيات الى 791.

أما في المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 255 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 943222 حالة .

وافتد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 8847 من الفحوصات ، قد بلغ 9023396 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة ليصل العدد إلى 14593.. كما تم تسجيل 344 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 923257.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23440505 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 106915 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.. كما افادت البيان بأن 114305 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 21230660 شخصا .. كما بلغ متلقيي الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا 866326 شخصا.

يذكر ان المغرب قد تسلم أكثر من61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.