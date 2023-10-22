قدّم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تفاصيل بخصوص واقعة إقدام دبابة إسرائيلية على قصف موقع مصري بطريق الخطأ قرب الحدود.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، إن جيش الاحتلال أعرب عن أسفه عن هذا الخطأ العملياتي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيجري تحقيقا في هذا الأمر، وسيُطلع مصر على التفاصيل في حينه.

https://x.com/ajmubasher/status/1716162818339189156?s=20

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أعربنا عن أسفنا للمصريين عن سقوط قذيفة بالقرب من أحد أبراج المراقبة على الحدود pic.twitter.com/7m8HPCud73 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2023

وكان المتحدث العسكري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأشار المتحدث العسكري، في بيان، إلى أن الجانب الإسرائيلي قد أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وأنه جارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة.