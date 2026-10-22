رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن منح المحكمة الجنائية الدولية «جائزة ساخاروف»

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، فوز المحكمة الجنائية الدولية بجائزة ساخاروف لحرية الفكر لعام 2026، تقديرًا لدورها في دعم القانون الدولي وتعزيز العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب.

وقالت ميتسولا، في بيان اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يقوم على احترام التعددية والمؤسسات الدولية، مؤكدة أن منح الجائزة للمحكمة ومسئوليها يعكس تقدير البرلمان الأوروبي لجهودها في دعم القانون الدولي والعدالة الدولية.

وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، ومقاضاة المتهمين بارتكابها، وتشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

وتُعد المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، أول محكمة جنائية دولية دائمة، وتعمل وفق نظام روما الأساسي، بوصفها جهة مكملة للقضاء الوطني.

وتسلط الجائزة الضوء على عمل المحكمة في التحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات، إلى جانب إصدار أوامر التوقيف أو التصديق عليها.

وكان البرلمان الأوروبي قد أدرج المحكمة ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة للجائزة، إلى جانب زعيم المعارضة التنزاني توندو ليسو، والشقيقتين الإيرانيتين ترانه ورومينا رحيمي، اللتين ترمز قضيتهما إلى أوضاع من يواجهون الملاحقة القضائية في إيران.

وتُمنح جائزة ساخاروف سنويًا منذ عام 1988، وتحمل اسم المعارض السوفياتي أندريه ساخاروف، وتُخصص لتكريم الأفراد والمنظمات الذين يقدمون إسهامات بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية.

ويأتي فوز المحكمة في ظل توترات متصاعدة بينها وبين الإدارة الأمريكية، بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها، على خلفية اعتراضها على إجراءات قضائية اتخذتها المحكمة، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات تستهدف المحكمة، في موقف يعكس الخلاف بشأن اختصاصها وملاحقتها مسئولين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم دولية.