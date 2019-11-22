تقارير: «فيفندي» مستعدة لبيع 20% من حصتها في «ميدياسيت» للإعلام

أعلنت مجموعة فيفندي الفرنسية للإعلام استعدادها لبيع 20% من حصتها في شركة ميدياسيت الإيطالية مقابل 25ر3 يورو للسهم الواحد لتسوية الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين الشركتين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن محامين من الشركتين يجريان مباحثات بغرض التوصل إلى هدنة بين الجانبين، منذ طلبت منهما محكمة إيطالية تسوية الخلاف الآخير بينهما حول خطط ميدياسيت لدمج عملياتها في أوروبا في شركة قابضة هولندية.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن فيفندي عرضت بيع حصة بنسبة 20% في ميدياسيت في إطار بادرة حسن نوايا، ولكنها تعتزم الاحتفاظ بحصة تبلغ 8ر8% في الشركة.

وأفادت وكالة بلومبرج بأن قيمة الصفقة سوف تصل إلى 768 مليون يورو في حالة احتساب السهم بسعر 25ر3 يورو.

وتقول عائلة بيرلسكوني التي تمتلك مجموعة ميدياسيت إن صفقة الاندماج مع الشركة القابضة الهولندية تهدف إلى تعزيز القدرة على التنافس مع شركة نتفلكس الأمريكية العملاقة لبث المواد الإعلامية عبر الإنترنت.

ورفض متحدث باسم ميدياسيت التعليق على هذه التقارير.