 لبنان: عون وبري وميقاتي يجتمعون لبحث سبل عودة عمل الحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: عون وبري وميقاتي يجتمعون لبحث سبل عودة عمل الحكومة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:35 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:35 م

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع في البلاد وسبل الخروج من المأزق الراهن المعطل لعمل الحكومة منذ قرابة 40 يوميا؛ ما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية.

جاء ذلك في لقائهم اليوم الاثنين، بمكتب الرئيس اللبناني بقصر بعبدا عقب حضورهم اليوم لعرض عسكري رمزي نظمه الجيش اللبناني بمقره في اليرزة بمناسية الاحتفال بالذكرى 78 للاستقلال.

واكتفى رئيس مجلس النواب اللبناني، ردا على سؤال عقب انتهاء اللقاء حول حلحلة الأزمة عقب المباحثات اليوم، بالقول "إن شاء الله خير".

من جانبه، قال ميقاتي إنه لا يمكن المحافظة على الاستقلال إن لم يكن اللبنانيون جميعا يدا واحدة، مشددا على أن التفاهم هو الأساس، قائلا: "كان حوارا جديا وبإذن الله سيؤدي إلى الخير".

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