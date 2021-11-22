أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 135 مليونًا و670 ألفًا و394 لقاحًا في جميع أنحاء القارة.

وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة الإفريقية ارتفع إلى 8 ملايين و583 ألفا و223 إصابة، كما سجلت 221 ألفا و592 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 7 ملايين و981 ألفا و563 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وليبيا.

وفي كينيا، قررت السلطات منع المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس "كورونا" من الاستفادة بعدد من الخدمات الأساسية، ومنها المدارس ووسائل المواصلات.

وذكرت صحيفة "ستار" الكينية، اليوم الاثنين، أن القرار يسري بدءًا من 21 ديسمبر المقبل، ويشمل السفر الداخلي ودخول المكاتب الحكومية والفنادق والمطاعم والحدائق العامة ومحميات الحياة البرية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تحفيز المواطنين للحصول على اللقاح.

جاء ذلك على لسان وزير الصحة، موتاهي كاجوي، الذي أكد أن معدلات التطعيم في كينيا حاليا أقل من 10% من السكان؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة قد أعطت 6.4 مليون جرعة من إجمالي 10.7 مليون جرعة تلقتها.

من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية القرار، الذي سيحرم ملايين المواطنين من الحصول على خدمات الصحة والأمن والتعليم وكذلك كسب العيش، مشيرة إلى أن البلاد لن تتمكن من تطعيم كافة المواطنين خلال أربعة أسابيع.

وفي تونس، تسلمت السلطات، اليوم، 336 ألف جرعة من لقاح "جونسن آند جونسن" المضاد لفيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات "كوفاكس".

وتعد هذه الكمية من اللقاحات هي رابع تبرع مباشر باللقاحات من الولايات المتحدة لتونس؛ ليصل بذلك إجمالي ما تبرعت به منذ شهر يوليو الماضي إلى أكثر من مليوني جرعة لقاح، وذلك وفقا لبيان صادر عن سفارة الولايات المتحدة بتونس.

وحضر مراسم تسليم شحنة اللقاحات -في مطار تونس قرطاج- وزير الصحة التونسي علي مرابط، والقائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي، والمستشار الأول للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، بالإضافة إلى المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى فرجاني، والمستشارة لدى رئاسة الجمهورية سعاد الطرابلسي.

بدورها، قالت القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي - حسبما نقلت الإذاعة الوطنية التونسية - إن "الولايات المتحدة تبرهن من خلال هذا التبرع المباشر على التزامها بدعم الأهداف الوطنية لبرنامج التلقيح في تونس وبإنهاء تفشي وباء كوفيد 19".

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المواطنيين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا خلال آخر 24 ساعة بلغ 26945 شخصًا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية إلى 22 مليونًا و554 ألفًا و834 شخصًا حتى اليوم.

كما بلغ متلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا في نفس الفترة 5211 شخصًا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونًا و391 ألفًا و898 شخصًا.

وأضاف البيان أن متلقي الجرعة الثالثة المعززة بلغ 1611023 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلّم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وفي تونس أفادت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الإثنين بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و347 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 85 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 690 ألفا و33 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 139 شخصا.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، في بيان مساء اليوم، تسجيل 52 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات، خلال آخر 24 ساعة؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 38699 شخصًا، وإجمالي الوفيات إلى 821 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت تعافي 69 حالة، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 37021 حالة منذ بداية انتشار الوباء.