فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت أنقاض زلزال #إندونيسيا#شاهد_سكاي pic.twitter.com/woTuaL9rND — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) November 22, 2022

وقال مسؤول إندونيسي في تصريحات لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، إن أطفالا لقوا حتفهم عندما انهارت مدارسهم، وكانوا بين قتلى الزلزال الذي دمر البلدة الواقعة في إقليم جاوة الغربية، ويسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.وأصيب مئات الأشخاص جراء الزلزال، وحذر مسؤولون من أنه من المرجح ارتفاع عدد القتلى.ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة في منطقة جبلية في إقليم جاوة الغربية الأكثر كثافة سكانية في إندونيسيا، مما تسبب في أضرار جسيمة لبلدة سيانجور وفي انهيار أرضي أسفر عن دفن قرية واحدة على الأقل.وقال هنري ألفياندي، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ (باسارناس)، إن الانهيارات الأرضية والأراضي الوعرة تعرقل جهود الإنقاذ.