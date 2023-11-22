مقتل 9 من الحشد الشعبي العراقي في قصف أمريكي غربي بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من عناصرها جراء القصف الأمريكي في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل "100 كم جنوب غربي بغداد".

وقالت مصادر في الحشد الشعبي، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إن هيئة الحشد الشعبي ستنظم عصر اليوم، مراسم تشييع شعبية لجثامين 9 من ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مقرا للحشد في منطقة جرف الصخر.

وأوضحت أن التشييع سينطلق من منطقة شارع فلسطين في بغداد، بحضور شخصيات وقيادات من الحشد الشعبي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن حصيلة قصف القوات الأمريكية لمواقع قوات الحشد الشعبي ارتفع إلى 5 قتلى.

وكان الحشد الشعبين أعلن أن 3 من عناصره قتلوا بضربة أمريكية في قاطع جرف الصخر جنوب غربي بغداد.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، شن ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "نفذت قواتنا، الأربعاء، ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق، وذلك ردا مباشرا على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق، أمس الثلاثاء، والذي تضمن استخدام صواريخ باليستية قريبة المدى"، ولم يتضح على الفور نوع المنشآت المستهدفة، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وذكر مسئول دفاعي أمريكي، مساء أمس الثلاثاء، أن المنشأتين هما مركزان للعمليات بالقرب من الأنبار وجرف الصخر،جنوب بغداد، استخدمتها "كتائب حزب الله" لدعم الهجمات الأخيرة على قواعد الولايات المتحدة والتحالف في العراق وسوريا.