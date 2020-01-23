رضا الحصري

تفقدت الإدارة العامة للبيئة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، مناطق حي النصر، ومدارس رفاعة الطهطاوي وبدر والزهور الابتدائية بمدينة الطور، لبدء تسليم الشتلات والأشجار المهداة من وزارة البيئة.

وتضمنت فعاليات الزيارة شرحًا مبسطا عن كيفية التشجير وظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم نتيجة الممارسات السلبية للإنسان وآثارها على البيئة، وأهمية التشجير لكونه المصنع الإلهي الموجود على الأرض لامتصاص السموم، ومد الأرض بالأكسجين النقي، فضلا على أنه يقلل من الاحتباس الحراري.

وقال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن هذه المبادرة أطلقتها وزارة البيئة، انطلاقا من حرص الوزارة على تبني ودعم المشاركة المجتمعية وتعميمها بكافة أنحاء الجمهورية، وترسيخ المفاهيم البيئية لدى طلبة المدارس، والتعريف بمسؤوليتهم تجاه البيئة والمجتمع.

وأكد السكرتير العام أن شهر يناير هو شهر التشجير ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة، لنشر الوعي البيئي، مشيرًا إلى أن المبادرة ستتناول موضوعًا أو قضية بيئية كل شهر لنشر الوعي بين المواطنين.

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