الصومال: مقتل وإصابة 134 إرهابيا خلال عمليات للجيش وسط البلاد

أعلن قائد القوات البرية الصومالي الجنرال بيحي تهليل مقتل 45 من عناصر ميليشيا "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة 50 آخرين على يد قوات الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجنرال بيحي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - "إن قوات الجيش تمكنت أيضا خلال عملية عسكرية جرت اليوم من القضاء على 39 عنصرا من ميليشيا "الخوارج" الإرهابية في المناطق الغربية من مديرية حررطيري التابعة لمحافظة مدغ وسط البلاد"، موضحا أن القوات تمكنت من ضبط أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين الذين فروا إلى منطقة جولي.

يشار إلى أن قوات الجيش الصومالي كانت قد سيطرت، الأسبوع الماضي، على مدينة حررطيري التابعة لمحافظة مدغ، حيث تشهد المحافظة مؤخرا عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على فلول مليشيات "الخوارج".