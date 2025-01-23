وزير التعليم العالي ومحافظ أسوان يتفقدان معرض الفنون التشكيلية بأسوان

تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية، والذى يضم 57 عملا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية المُستوحاة من التراث النوبي والطبيعية الأسوانية بمقر المبنى الإدارى لجامعة أسوان بصحاري.

وعقب ذلك شارك محافظ أسوان، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم 759، الذي عقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ورحب "كمال"، بانعقاد فعاليات هذا الاجتماع على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية خلال شهر يناير الجاري، والذي شهد ويشهد العديد من الفعاليات والمناسبات الجليلة، والتي من بينها الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات تستكمل بانعقاد هذا المجلس، وبمشاركة كوكبة من العلماء وعلى رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد محافظ أسوان، بالجهود الملموسة لجامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة والشريك الأساسي في التنمية المنشودة بإمكانياتها العلمية والتكنولوجية والبحثية، والتي تشهد كل يوم تطوراً ملحوظاً فى الجمهورية الجديدة.