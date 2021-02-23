ننشر صور الأطفال ضحايا حادث غرق مركب بحيرة مريوط في الإسكندرية

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور نُسبت للأطفال الـ5 الذين لقوا حتفهم غرقًا في حادث مركب بحيرة مريوط، غربي الإسكندرية، وعليها عبارات: "في الجنة ونعيمها، ولا إله إلا الله الأطفال والشهداء أحباب الله.".

يأتي ذلك فيما تسلم أهالي ضحايا الحادث الذي وقع مساء الاثنين، جثامين ذويهم الـ9 من مشرحة مستشفى العامرية العام؛ لأداء صلاة الجنازة عليهم، ومواراتهم الثرى في مقابر العائلة الكائنة في نجع الهوارية غربي الإسكندرية.

وتواصل 4 وحدات إنقاذ نهري، بالتنسيق مع غطاسين متطوعين، أعمال البحث عن المفقودين، ويقدر عددهم بـ5 أشخاص، وفقا لرواية الأهالي في استدلالات الشرطة الأولية، فيما بلغ إجمالي عدد مصابي الحادث ممن تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام 6 أشخاص.

وانتقل فريق من نيابة ثانٍ العامرية، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية إلى موقع الحادث الذي أسفر عن مصرع وإصابة وفقدان 20 شخصًا "9 ضحايا، و6 مصابين، و5 مفقودين".

وتم إجراء المعاينة الميدانية، وسؤال شهود العيان، بجانب سؤال المصابين في مستشفى العامرية العام.