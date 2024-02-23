بلينكن يتراجع عن سياسة حقبة ترامب بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة "يتعارض مع القانون الدولي" في تراجع عن قرار اُتخذ في عهد ترامب أدى إلى تغيير سياسة أمريكية استمرت لعقود بشأن هذه المسألة.

ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن قرار بلينكن بالتراجع عن ما يعرف بـ"مبدأ بومبيو" يأتي ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس عن أنها تخطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وكانت هذه الخطوة محل بحث من جانب وزارة الخارجية على مدى السنوات الثلاث الماضية



ونقل موقع إكسيوس عن بلينكن قوله "إننا نشعر بخيبة أمل إزاء الإعلان (عن مستوطنات جديدة). ولقد تبنت سواء الإدارات الديمقراطية أو الجمهورية سياسة طويلة الأمد مفادها أن بناء مستوطنات جديدة يضر بعملية تحقيق سلام دائم، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي."



وأضاف أن "إدارتنا تتمسك بمعارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا أن ذلك يضعف فحسب أمن إسرائيل ولا يعززه".