ضبط كمية قياسية من الكوكايين داخل شحنة موز متجهة إلى ألمانيا

قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إنها ضبطت في ميناء ساوثهامبتون نحو 7ر5 طن من الكوكايين- والتي يعتقد أنها كمية قياسية- مخبأة داخل شحنة من الموز بحاوية قادمة من أمريكا الجنوبية ومتجهة إلى ألمانيا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إنه يعتقد أن الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من المخدرات من الفئة "أ" على الإطلاق في البلاد. وأضافت في بيان صحفي أن القيمة السوقية لكمية الكوكايين المضبوطة يعتقد أنها "تزيد عن 450 مليون جنيه إسترليني" (570 مليون دولار).

وكان قد جرى ضبط الكوكايين في الثامن من فبراير الجاري في ميناء ساوثهامبتون على الساحل الجنوبي لإنجلترا. وقالت الوكالة إن الضباط يعتقدون أن المخدرات كانت متجهة إلى مدينة هامبورج الألمانية.

وأوضحت الوكالة أنها ستعمل مع شركاء أوروبيين لتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في العملية غير القانونية.

وقال مدير الوكالة كريس فاريموند: "إن ضبط هذه الكمية القياسية ستمثل ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة الدولية المتورطة، وهو ما يحرمها من أرباح هائلة".

وأضاف فاريموند:"في حين أن وجهة الشحنة في هذا القضية كانت أوروبا، فليس لدي أدنى شك في أن نسبة كبيرة منها كان سينتهي بها المطاف هنا في المملكة المتحدة، حيث سيجري ترويجها من قبل العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة".

وشهدت أكبر عملية ضبط سابقة لمخدر الكوكايين في المملكة المتحدة اكتشاف 7ر3 طن في ميناء ساوثهامبتون في عام 2022.

ووفقا لتقديرات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، تجني العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني من الاتجار في الكوكايين سنويا. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت أعمال العنف المرتبطة بالاتجار بالمخدرات بشكل كبير.