روسيا تعلن طرد عدة دبلوماسيين أمريكيين

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أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عدة دبلوماسيين أمريكيين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وتم تسليم ممثل للسفارة الأمريكية في موسكو اليوم الأربعاء قائمة بأسماء هؤلاء الدبلوماسيين الذين يتعين عليهم مغادرة روسيا.

وتأتي هذه الخطوة ردا على طرد 12 دبلوماسيا من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نهاية شباط/فبراير الماضي.

ولم توضح وزارة الخارجية الروسية عدد الدبلوماسيين الذين قررت موسكو طردهم.

وقالت الوزارة إنها أبلغت الجانب الأمريكي أن أي تصرف عدائي للولايات المتحدة ضد روسيا سيلقى ردا مناسبا.

وبحسب البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة، كانت أمريكا أعلنت 12 دبلوماسيا روسيا في نيويورك أشخاصا غير مرغوب فيهم، وانتقدت موسكو هذا التصرف وقالت إن الولايات المتحدة "انتهكت بهذا التزاماتها كبلد مضيف (للمنظمة الدولية) بشكل صارخ".

يذكر أن بعض الدبلوماسيين الذين يعملون لدى الأمم المتحدة في نيويورك، يحظون بوضع خاص في إقامتهم لأن الأمم المتحدة منظمة دولية يجب أن تتوافر لدى كل الدول الأعضاء إمكانية الوصول إليها.

وتنص اتفاقية البلد المضيف الموقعة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة على إمكانية تطبيق قوانين الولايات المتحدة ولوائحها "حال إساءة استغلال مثل هذا الامتياز المتعلق بالإقامة"، وقد استند نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز إلى هذه الفقرة في شباط/فبراير الماضي.