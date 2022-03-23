في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمسرح، تنطلق فعاليات معرض الكتاب المسرحي ببهو المجلس الأعلي للثقافة، بساحة دار الأوبرا المصرية، اليوم الأربعاء، بساحة دار الأوبرا، ويستمر المعرض خلال الفترة من 23 حتى 30 مارس 2022، من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.

يشارك في المعرض المجلس الأعلى للثقافة،أكاديمية الفنون المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اتحاد الناشرين المصريين، المركز القومى للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، قطاع صندوق التنمية الثقافية، ، ويصاحب المعرض 50% على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمسرح يحتفل به العالم يوم 27 مارس من كل عام، حيث تقام جملة من الأنشطة والاحتفاليات الخاصة بهذه المناسبة التي جرى العرف أن يتم اختيار شخصية إبداعية ومسرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة تلقى في اليوم ذاته، ويتم تعميمها على جميع المؤسسات المسرحية في العالم.