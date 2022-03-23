المبعوث الأممي يدعو أطراف الصراع في اليمن إلى تخفيف معاناة الناس في رمضان

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف في البلاد التي تشهد صراعًا مسلحًا منذ ثمان سنوات.

وقال جروندبرج، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مع اقتراب شهر رمضان ومع تدهور الظروف الإنسانية، أدعو الأطراف المتحاربة إلى الحد من العنف واتخاذ خطوات فورية للتخفيف من معاناة الناس".

وأشار جروندبرج إلى أن الخطوات تشمل تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود.

كما دعا المبعوث الأممي أطراف الصراع إلى المشاركة بشكل بناء وبحسن نية في الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة على وجه السرعة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين والحكومة الشرعية على هذا البيان.

والأحد الماضي، التقى جروندبرج، بالمتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، ومسؤولين عمانيين في مسقط، لمناقشة مشاورات الأمم المتحدة الجارية، وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، بما يضمن هدنة محتملة في شهر رمضان.

ويشهد اليمن، منذ نحو ثماني سنوات، صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف ، الذي تقوده السعودية، ومسلحي الحوثيين أدى إلى جر البلاد نحو أسوا أزمة إنسانية في العالم، إذ بات 80% من سكانه بحاجة إلى مساعدات، وفق تقارير دولية.