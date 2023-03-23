تقرير: صراع قطري بريطاني على شراء مانشستر يونايتد

يعتزم كل من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف تقديم عرضين جديدين محسنين للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الخميس.

وكان تم تحديد موعد مبدئي لتقديم العروض لشراء النادي العريق أمس الأربعاء، ولكن بعد تمديده مؤخرا، يستعد الشيخ جاسم وراتكليف الوفاء بالموعد النهائي الجديد.

ويعتبر الشيخ جاسم بن حمد، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي ونجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، والملياردير البريطاني جيم راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، هما المتنافسان الوحيدان اللذان كشفا عن نواياهما لإتمام عملية الاستحواذ بشكل كامل على مانشستر يونايتد.

وجرت الجولة الأولى من عملية تقديم العروض الشهر الماضي، فيما أثيرت تكهنات بشأن رغبة ما يصل إلى 8 مستثمرين منفصلين في شراء النادي.

ولم يتم الكشف عن أي أرقام، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن عرضا أو أكثر من العطاءات الأولية كانت في حدود 5ر4 مليار جنيه إسترليني (5ر5 مليار دولار).

ويعني ذلك أنه من الممكن أن تصل قيمة البيع إلى مبلغ غير مسبوق لأي ناد رياضي، لكن العروض المقدمة حتى الآن أقل من المبلغ الذي حددته عائلة جليزر الأمريكية، المالكة لنادي مانشستر يونايتد، والمقدر بـ6 مليارات جنيه إسترليني.

واستحوذت عائلة جليزر على مانشستر يونايتد مقابل 750 مليون جنيه إسترليني في صفقة ذات نفوذ كبير عام 2005، ولكن بعد فترة أستحواذ مثيرة للجدل أعلنت العام الماضي بحثها عن "بدائل استراتيجية" بشأن النادي، يمكن أن تشمل البيع.

وكان راتكليف /70 عاما/، الذي فشلت مساعيه لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي العام الماضي، قام بزيارة ملعب (أولد ترافورد) الأسبوع الماضي.

وولد راتكليف في مدينة مانشستر الإنجليزية، وهو من مشجعي يونايتد في فترة الطفولة، علما بأنه أحد أغنى الأشخاص في بريطانيا، حيث تقدر ثروته الشخصية بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني.

في المقابل، زار ممثلو الشيخ جاسم أيضا ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي لإجراء محادثات فُهمت على أنها إيجابية وبناءة.

لا يُعرف سوى القليل للغاية عن مقدمي العروض المحتملين الآخرين، لكن تقارير أشارت إلى أن شركة (إليوت مانيدجمنت) الأمريكية لإدارة الاستثمارات قدمت عرضا يتضمن تقديم تمويل إما لمقدمي العروض لشراء النادي أو لعائلة جليزر.