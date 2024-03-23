هيونداي تقدم سيارات جينيسيس سيدان أثناء أول قمة بين كوريا الجنوبية وأفريقيا في يونيو

أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، أنها ستقدم سيارات سيدان من طرازي "جي 90" و"جي 80" للعلامة التجارية الفاخرة "جينيسيس" خلال القمة الكورية الجنوبية-الأفريقية المقررة في العاصمة سول في يونيو المقبل.

وذكرت هيونداي في بيان، أوردته اليوم السبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنها سترعى القمة الأولى بين الجانبين والتي تعقد يومي الرابع والخامس من يونيو، عبر تقديم 77 سيارة من طراز "جي 90" و42 سيارة طراز "جي 80" كمركبات رسمية خلال فترة القمة.

وأفادت هيونداي بأنه من المتوقع أن يحضر حوالي 10 آلاف مسئول ومن كبار رجال الأعمال من المنطقة الأفريقية والمنظمات الدولية الاجتماعات التي ستعقد على هامش القمة.

وأوضحت الوكالة أن أفريقيا برزت ككتلة اقتصادية رئيسية يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولها مجتمعة 3 تريليونات دولار أمريكي، منذ تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.