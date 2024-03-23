بوتين: روسيا ستخرج أقوى بعد عملية كروكوس الإرهابية

هجوم مروع في العاصمة موسكو أسقط 115 قتيلا على الأقل.



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده واجهت فترات عصيبة وتحديات كبيرة لأكثر من مرة غير أنها أصبحت أقوى بكثير.



وأضاف في كلمة له، السبت، في اليوم التالي لهجوم مروع في العاصمة موسكو أسقط 115 قتيلا على الأقل، أنه على ثقة بأن روسيا ستخرج بشكل أقوى بعد العملية الإرهابية في كروكوس.



وأكّد الوقوف في خندق واحد مع القوات الروسية في التصدي لخطر الإرهاب، موضحًا أن أحدا لن يتمكن من زعزعة القوة الروسية ولا استقرار بلاده.



وأعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.



وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).



وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.