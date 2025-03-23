ضبط 3 عصابات و219 قطعة سلاح ناري خلال يوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 219 قطعة سلاح ناري بحوزة 183 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "24 بنادق آلية، 38 بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 152 فرد محلي، 371 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 249 قطعة سلاح أبيض" وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



ونجحت الحملات في ضبط 347 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 271 كيلو مخدرات، 7752 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 6 متهمين ارتكبوا 4 وقائع متنوعة، و26 متهما هاربا، و21 متهما بالبلطجة، 297 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 84 ألفا و475 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 55 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.