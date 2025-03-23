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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. شيخ الأزهر يوضح الحكمة من الابتلاءات الإلهية للإنسان

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد علاء
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 2:08 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 2:08 ص

تحدث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن الحكمة من الابتلاءات التي يواجهها الإنسان في حياته.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الإمام الطيب» الذي يُقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ عبر شاشة «on»، إنّ الغرض من الابتلاءات يكمن في قوله تعالى «ليميز الله الخبيث من الطيب»، وفي قوله «أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون».

وأضاف الطيب، أن الحكمة تكمن في أن يكون هناك ابتلاء واختبار ليثبت المؤمن ويزيغ الكافر.

في سياق آخر، تحدث شيخ الأزهر عن الحكمة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للبشر، قائلًا إنَّ كثيرًا من المفسرين يعرِّف الحكمة في هذا الصدد بأنها العلم بالشرع أو العلم بالسنة، حيث يقول الله تعالى «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا».

وأوضح أن التفسير الأعم أنها العلم بالله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك مصحوبًا مع العمل، حيث قد يكون الإنسان أعلم العلماء لكنه يكون ضالًا مضلًا.

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