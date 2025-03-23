الألماني تير شتيجن يقترب من العودة لبرشلونة

نشر نادي برشلونة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتدريبات حارسه الألماني تير شتيجن، بعد مرور 6 أشهر على تعرضه للإصابة، مما يؤكد اقتراب عودة الحارس الألماني إلى التدريبات الجماعية، ومن ثم عودته لحماية عرين الفريق الكتالوني قبل نهاية الموسم.

يعمل الحارس بكل جهد ومثابرة للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت، لكن الجهاز الطبي يفضل عدم التسرع في اتخاذ قرار التعافي الكامل للاعب، وذلك بعد إصابته المعقدة منذ 6 أشهر، والتي تمثلت في تمزق كامل لـ"وتر الرضفة" في قدمه اليمنى، وكانت في مواجهة برشلونة وفياريال، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في سبتمبر الماضي.

لعب الدولي الألماني سبع مباريات في الموسم قبل الإصابة، ست مباريات في الدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وتلقى تير شتيجن سبعة أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط.

بعد إصابة الحارس الألماني، لجأ الفريق إلى حارسه البديل إينياكي بينيا، ومن بعدها أتم الفريق التعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الذي نجح منذ يناير الماضي في حجز مكانة أساسية في الفريق وسط تكهنات بوجود مفاوضات بين الطرفين لتمديد العقد مرة أخرى لمدة موسم.

وفي ظل المستوى الحالي الذي يُقدمه تشيزني، بتحقيقه لـ"الكلين شيت" في 8 مباريات من أصل 16 لعبها مع برشلونة، فإن عودة الألماني تير شتيجن للتشكيل الأساسي للبارسا لن تكون سهلة على الإطلاق. وقد يجد نفسه أمام حارس خبير وجد فرصة حياة جديدة في أعلى مستوى، وحتمًا لن يتخلى عنها ولا عن حلمه في تحقيق المجد والتتويج بدوري الأبطال لأول مرة في مسيرته.

أما على الصعيد الدولي ومنتخب ألمانيا، فالمكان مضمون. قال جوليان ناجيلسمان، المدرب الألماني: "مارك يسير على الطريق الصحيح. طالما أنه غير لائق، فإن الصراع على المركز الأساسي سيكون مفتوحًا لجميع حراس المرمى. ولكن إذا تم تعافيه، فسيكون حارس المرمى الأساسي لدينا".